 

Зеленский внес в Раду законопроекты о социальной и правовой защите политзаключенных и членов их семей

27.09.2021, 20:44, Новости дня
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В частности, глава государства внес проект закона №6104 “О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей”.

“Документ призван создать законодательные механизмы для социальной и правовой защиты лиц, утративших свободу в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей. Среди прочего, законопроект предусматривает создание Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет ее полномочия. В частности, комиссии предоставляется право подачи запросов для получения, проверки или уточнения информации, необходимой для принятия обоснованного решения по указанному вопросу”, – говорится в сообщении на сайте президента.

Кроме этого, президент зарегистрировал связанные законопроекты №6105 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате зброинои агрессии против Украины” и №6106 “О внесении изменений в раздел XX “Переходные положения” Налогового кодекса Украины в связи с принятием закона Украины “О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей”.

“Проект изменений в Налоговый кодекс Украины определяет особенности применения положений Налогового кодекса относительно доходов, выплаченных (предоставленных) за счет средств государственного бюджета в соответствии с законом  “О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей”.  Предлагаемые изменения в КУоАП предусматривают введение административной ответственности за невыполнение законных требований Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины”, – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН 22 сентября Зеленский сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации незаконно удерживают около 450 украинцев.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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