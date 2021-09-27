Youtube запретил контент

…в котором оспариваются итоги выборов.

Youtube запретил пользователям распространять контент, ставящий под сомнение исход выборов. Такие правки платформа внесла в новый свод правил.

В настоящее время это правило действует в отношении прошедших президентских выборов в США и парламентских выборов в Германии. Список может дополняться, отмечено в справке Youtube.

Скриншот свода правил YouTube

По данным видеохостинга, в запрещенную категорию «входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты».

В качестве примеров нарушения приведены следующие утверждения:

на выборах в США кандидат в президенты одержал победу в том или ином колеблющемся штате только из-за неполадок в работе машин для подсчета голосов;

на результат выборов повлияло количество голосов, принадлежавших умершим людям;

кандидат в президенты набрал необходимое количество голосов в каком-либо штате за счет фальшивых бюллетеней.

Такие утверждения популярны среди противников Джо Байдена, победившего на последних президентских выборах в США.

Также теперь запрещен контент с ложными утверждениями о фальсификациях и технических сбоях на выборах в Германии. Запрещены и заявления о неправомерности формирования нового правительства Германии. Публикация видео, нарушающих правила, может быть разрешена, если в контенте содержатся опровержения спорных утверждений или если видео созданы с целью осудить или оспорить недостоверную информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скованные одной сетью

В США критикуют решения Google и Apple заблокировать доступ к контенту, связанному с соратниками Алексея Навального и программой «Умное голосование»

Ранее генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки в интервью Bloomberg TV прокомментировала требование Роскомнадзора удалить видео со списками «Умного голосования» в ходе выборов в России. Глава видеохостинга заявила, что считает свободу слова «основной ценностью», но в некоторых случаях YouTube может пойти на уступки правительствам.

—