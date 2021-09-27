 

Качество изображения на экранах iPhone 13 Pro пострадало из-за программной ошибки

27.09.2021, 20:34, Новости дня
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Как стало известно, при запуске ряда сторонних приложений на новом флагманском смартфоне iPhone 13 Pro, отсутствовала поддержка максимальной частоты кадров. Экран не выдавал полагающиеся 120 Гц из-за того, что произошла ошибка в iOS, утверждают специалисты.

Позже стало известно, что такая же проблема появилась и в других версиях смартфонов тринадцатой линейки. Картинка демонстрировалась с частотой смены кадров всего-то 60 Гц.

Ошибка в операционной системе может оказаться не единственной и вовсе не главной проблемой, допускают эксперты. Дело в том, что для запуска высокочастотного экрана была использована новая технология ProMotion. Не исключено, что между двумя ПО где-то есть несоответствие.



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