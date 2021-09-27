Качество изображения на экранах iPhone 13 Pro пострадало из-за программной ошибки

Как стало известно, при запуске ряда сторонних приложений на новом флагманском смартфоне iPhone 13 Pro, отсутствовала поддержка максимальной частоты кадров. Экран не выдавал полагающиеся 120 Гц из-за того, что произошла ошибка в iOS, утверждают специалисты.

Позже стало известно, что такая же проблема появилась и в других версиях смартфонов тринадцатой линейки. Картинка демонстрировалась с частотой смены кадров всего-то 60 Гц.

Ошибка в операционной системе может оказаться не единственной и вовсе не главной проблемой, допускают эксперты. Дело в том, что для запуска высокочастотного экрана была использована новая технология ProMotion. Не исключено, что между двумя ПО где-то есть несоответствие.