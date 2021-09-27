 

«Яблочные» смартфоны сравнили по скорости зарядки

27.09.2021, 20:34, Новости дня
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Проведенные тесты несколько разочаровали. Специалисты отмечают, что в линейке по скорости зарядки смартфонов нет видимых улучшений по сравнению с представителями предыдущей линейки. Однако между самими смартфонами все же есть различия.

В частности, было установлено, что самый дорогой iPhone 13 Pro Max способен принимать мощность тока до 27 Вт, что не очень много, учитывая возможности многих китайских смартфонов.

С нуля до ста процентов в iPhone 13 Pro Max аккумулятор зарядится за 86 минут. А ведь емкость всего 4373 мАч. Это самый лучший результат, говорят специалисты. Увы, но у более дешевых версий он хуже. Кроме того, подмечено, то по мене заполнения батареи мощность принимаемого тока уменьшается.



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