 

В РФ утвердили «Яндекс» поисковиком по умолчанию на продаваемых гаджетах

27.09.2021, 20:31, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПремьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об определении «Яндекса» в качестве поисковой системы, которая по умолчанию будет использоваться на продаваемых в РФ гаджетах с 1 января 2022 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить поисковую систему «Яндекс», оператором которой является общество с ограниченной ответственностью «Яндекс», <…> странами происхождения которой являются РФ или другие страны-государства Евразийского экономического союза, используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)», – говорится в документе.

Кроме того, перечень обязательных для предустановки программ с 1 января 2022 года на стационарные и портативные компьютеры, а также системные блоки, имеющие операционную систему дополнен «Яндекс.Браузером» и Kaspersky Internet Security.

Ранее сообщалось, что продажи кнопочных телефонов в РФ в первом полугодии неожиданно выросли, хотя в последние годы стабильно снижались.



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