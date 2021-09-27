В РФ утвердили «Яндекс» поисковиком по умолчанию на продаваемых гаджетах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об определении «Яндекса» в качестве поисковой системы, которая по умолчанию будет использоваться на продаваемых в РФ гаджетах с 1 января 2022 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить поисковую систему «Яндекс», оператором которой является общество с ограниченной ответственностью «Яндекс», <…> странами происхождения которой являются РФ или другие страны-государства Евразийского экономического союза, используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)», – говорится в документе.

Кроме того, перечень обязательных для предустановки программ с 1 января 2022 года на стационарные и портативные компьютеры, а также системные блоки, имеющие операционную систему дополнен «Яндекс.Браузером» и Kaspersky Internet Security.

Ранее сообщалось, что продажи кнопочных телефонов в РФ в первом полугодии неожиданно выросли, хотя в последние годы стабильно снижались.