Мнение: Письмо: “Уже не невинна в свои 30”

Вот автор прекрасна во всех отношениях, успешна и даже обаятельна (по ее отзывам об “опросах многочисленных знакомых”), а все ее мужчины – психически неполноценные.

Что же делать?

Куда податься женщине, прекрасной во всех отношениях, от убогих?

gek_and_gab

На грани отчаяния

Уважаемая Эволюция, прошу у вас разора, если это будет возможно. Спасибо за ваш труд!

Дело в том, что я живу как будто в стеклянном кубе… Я не вижу этих слепых пятен и не понимаю в чем причина, хотя работаю с психологом 2 года.

Никак не могу выбраться из ямы в ресурсе личных отношений. Мне попадаются психически нездоровые люди. Я с детства была человеком скромным и зажатым, в университете неосознанно работала над собой-стала общительнее, закончила актерские курсы и сейчас около 10 лет уже я много общаюсь с разными людьми- пользуюсь всеми ресурсами для этого -сз, клубами по интересам. Я всегда инициатор общения, поддерживаю связь со многими своими друзьями заграницей и по России. Я увлекаюсь психологией, философией, много путешествую, люблю балет. Сейчас мне 30 лет, своя квартира в Москве, хорошая должность.

Я высокая девушка, довольно обаятельная- по опросу многих знакомых. Более 10 лет занимаюсь йогой, хожу в зал на постоянной основе, стараюсь, чтобы все мои ресурсы были в балансе. Но оценить свою внешность адекватно мне непросто. Наверное, все-таки что-то не так, раз у меня не получается создать семью. Я хожу на свидания несколько раз в неделю, но мое окружение в основном — это мужчины, которые не особо развиваются в плане работы, им за 30, и они живут с родителями. На их фоне я более активная (много, где была, что видела, а часто с ними даже поговорить не о чем) и мне довольно скучно продолжать такие отношения, как правило.

Я была помолвлена 3 раза. Первый раз парень хотел остаться в Ростове, а я в 20 лет стремилась в Москву и на этой почве мы разошлись. Второй мужчина Д, был робок и стеснителен, мы дружили 4 года, пытались встречаться. Я там была паровоз, так как у меня невротический тип привязанности, а у него скорее избегающий. Классика! Я много переживала, были эмоциональные качели. Ваш блог и опоры на себя помогли стать немного устойчивее и Д вернулся (он периодически пропадал) и вскоре сделал предложение (сказал, что переосмыслил все и лучше меня для него нет). Но после совместного знакомства родителей с родителями стало понятно, что он зависим от семьи и там управляет всем сестра-двойняшка, которая против наших отношений (я пыталась их с ней наладить, дарила подарки, но она лесбиянка и хоть ранее мы с ней тоже дружили в общей компании, ей тогда нравилась я, но я гетеро и отказала ей в отношениях, а этого простить она мне так не смогла).

Также он стал моим первым мужчиной в мои 27 и выяснилось, что у него с этим делом какие-то психологические сложности. Я могла бы думать, что причина во мне, если бы я не знала подробностей, что у него больше так никого и не было после нашего расставания. Мой одноклассник- его друг, он клинический психолог и он тоже видит, что Д не здоров- живет одиноко, периодически съезжая от своей семьи в коммуналки, так как ему тяжело жить под их постоянным контролем. Расстались мы тогда обоюдно. Д был очень близким для меня человеком, но я хотела идти дальше и несмотря на то, что свиданий было много, тип мужчин был похож на тот, что я описала выше.

На анонимном психологическом форуме я познакомилась с М. Сначала он сказал, что у него есть работа и машина, понравился внешне, а спустя месяц вылетел с работы и продал машину. С деньгами был напряг из-за короны кризиса, на работе больше нескольких месяцев не держался. Я поддерживала, помогала, часто оставались у меня, сделал предложение, как знак серьезных намерений, хотя и понимал, что сейчас к свадьбе не готов (я не думала об этом вообще, слишком много было других проблем).

Он помог сделать мне ремонт в новой квартире, это были по-настоящему хорошие отношения. У него подкосилось здоровье, сделали операцию, я была рядом, волновалась за него и пыталась найти причину его недомоганий. Мы вели доверительные беседы, он часто советовался со мной и спрашивал, что ему нужно изменить, почему у него ничего не клеиться в работе. А потом денег у него совсем не стало и из съёмной он переехал ко мне. В тот момент ему удалось устроиться на работу мечты- я искренне была рада за него, но в моей квартире он не прожил и 10 дней. Выяснилось, не без моей Ищейки (это был вопрос моей безопасности), что он курит марихуану, пользуется темным интернетом. Много мной было сказано слов, на мой ультиматум, либо реабилитация и отношения, либо проваливай, он выбрал последнее. Конечно, я сделала все, чтобы убедить его в опасности, ведь марихуана уже необратимо влияла на его организм-отсюда и проблемы со здоровьем. Он был мне очень благодарен за заботу, обманывал, наверное. Больше отношений мы не поддерживаем.

Около года назад на СЗ меня нашел словак Л, симпатичный, знает русский. Настояла через полгода переписок на видео звонке, сначала боялся, что не поймем друг друга из-за языка, но потом мы начали болтать часами. Отправил подарки, планировали встречу. Я злилась, что границы закрыты, уже почти придумали план встречи в декабре в Беларуси. Он парень интеллигентный, творческий и мне было с ним интересно. Познакомил меня со своим лучшим другом. Я понимала, что обольщаться не стоит, но относилась к нему как к близкому. А потом получилось так, что мы случайно начали обсуждать секс и тут выяснилось, что он девственник в свои 34 и приемлет только секс после свадьбы. Он был удивлен и разочарован, что я уже не невинна в свои 30…

Хотя я не скрывала, что была в СО. К сожалению, он больше не пишет, а я пытаюсь вылезти из этого болота с горечью и смириться, что человек все общение и нежность променял на какую-то сказочную историю, что дождется своей принцессы.

Пожалуйста, помогите мне понять, что не так со мной? Почему все мои отношения, в которые я вкладываюсь и верю, строятся с психически нездоровыми мужчинами? Ведь Д и Л нужно к сексологу, М к наркологу. Всем этим мужчинам более 34 лет и их объединяют такие качества, как чуткость, интеллигентность, робость, неуверенность. Мне близок такой тип мужчины, видимо, потому что внутри я тоже такая. Но каждый раз находится какая-то нездоровая причина в них, которая мешает иметь отношения. Благодарю, что прочитали!