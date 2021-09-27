Мнение: Еще одно обнуление



Полку обнулёнышей прибыло

Хохот. В Думу сенатор Клишас внес новые законопроекты, и среди них – разрешающий губернаторам занимать свою должность более двух сроков подряд. Клишас – это псевдоним Кремля, поэтому все внесенные им законопроекты можно заранее считать принятыми. Я посмотрел ради смеха комментарии к этой новости в разных СМИ, послушал по радио: удивительно, но все чисто “информируют”, никаких комментариев по существу! Почему именно сейчас, с чем связана отмена? Что за спешка? Все просто цитируют, что сие “улучшит организацию публичной власти в регионах” (блин, как?!) – и всё.

На самом деле это работает “блок” на информацию в СМИ. Законопроект НЕ комментируют, потому что его цель слишком очевидна: мы в очередной раз наблюдаем “коррекцию” федерального закона под нужды конкретного лица, и вот про это лицо говорить в любом тоне, кроме подобострастного, “блок” и запрещает.

Что за “лицо”? Ну конечно же – товарищ Собакин… то есть тьфу – Собянин! В самом деле – а где у нас еще губернаторы (да еще влиятельные!), которым нужно такое “обнуление”? Губеров в последние годы През тасует, как шулер карты в колоде – четыре сбоку, ваших нет. Так и мелькают! Многие и одного-то срока не досиживают – как пресветлой памяти Зиничев, отсидевший на посту губернатора Калининградской области 40, что ли, дней.

Единственный, кому ограничение реально мешало – московский мэр. В 2018 его второй раз “избрали”, очередные выборы – в 2023, менее двух лет осталось. И куда ж ему – обратно в родную Тюмень?! Да ни в жисть! Отменить ограничение можно было бы и позже – но слишком бы ослиные уши торчали. Нехорошо. Опять же – берем пример с главного Обнуленыша, который озаботился подправкой Основного Закона и вовсе за 4 года до срока.

Но все – молчок о том, ЗАЧЕМ это делается. А вдруг Собянину не понравится?

Смешно и грустно. Резюме тут простое: в России власть старперов, старперы желают уходить только ногами вперед.