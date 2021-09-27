 

Мнение: Сравнение пенсий в России и СССР, история цен на еду и сорта клиентов при Сталине

27.09.2021, 20:18, Разное
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1. Вот как отличается покупательная способность средней пенсии в СССР и в современной России. Современный пенсионер может сейчас позволить себе втрое больше яиц, курятины, водки и бензина. Не так радужно только по свинине, она стала доступнее всего лишь в полтора раза:

https://konstantinus-a.livejournal.com/1479786.html

Конечно, кто-то начнёт рассказывать про бесплатные квартиры и бесплатную медицину. Напомню, что система распределения квартир в СССР работала таким образом, что пенсионер, тем более одинокий, рассчитывать на получение квартиры просто не мог — не проходил по метражу.

Что касается бесплатной медицины, то она бесплатна и в России. Разница в том, что теперь наши больницы и поликлиники оснащены не только градусниками, но и вполне современным оборудованием (хоть и далеко не всегда российского производства).

Отдельно спасибо развитой сфере услуг и торговли: у современных пенсионеров гораздо больше возможностей поразвлечься на пенсии. Чтобы не перечислять долго, упомяну только садоводческие радости — сейчас с материалами для сада и огорода дела обстоят неизмеримо лучше.

Кстати, раз уж мы заговорили по поводу сельской местности. В статье konstantinus-a советская пенсия в 1980 взята для расчёта как 80 рублей. Но, напомните, разве минимальная колхозная пенсия в те годы не была в те годы в разы меньше, начинаясь от 12 рублей?

2. Мировые цены на еду подобрались к рекордному за последние полвека уровню. Ещё немного, и будут побиты рекорды, поставленные в 1970-е годы на фоне нефтяного кризиса после арабо-израильской войны:

https://t.me/crimsondigest/1333

Интересно, что в 1980-е и начале 1990-х, когда Советский Союз страдал от особенно жёсткого дефицита еды, цены на продукты в мире были на минимумах. Как можно было устроить продовольственный дефицит в таких условиях – вопрос риторический.

3. Москва, март 1940-го года. Судя по приведённой газетной публикации, в стране победившего равенства клиентов в столовых делят на сорта – высшему классу дают вилки, а низшему – только ложки:

https://olegmakarenko.ru/2239123.html?thread=822496147#t822496147

Впрочем, директора столовой можно понять. 1938-й год был менее полутора лет назад. Едва ли директор хотел, чтобы из-за пропавших вилок его арестовали, обвинили в растрате, а потом уличили в шпионаже на Японию и расстреляли.

Источник: Место для дискуссий



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