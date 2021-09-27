Алину Кабаеву в споре о нечестном судействе гимнасток поддержала Ирина Слуцкая

Фигуристка Ирина Слуцкая высказалась о конфликте между Алиной Кабаевой и Ляйсан Утяшевой, который спровоцирован решением судей во время Олимпиады в Токио. В своем профиле в Instagram спортсменка обрушилась с критикой на жену Павла Воли, усомнившись в ее достижениях, информирует aif.ru

По мнению Слуцкой, Утяшева никогда не дотягивала до статуса суперзвезды в мире художественной гимнастики. Лучшим достижением для нее стало чемпионство в командном зачете. На Олимпиаду телеведущая никогда не отбиралась и не представляла Россию на соревнованиях такого уровня. В многоборье спортсменке тоже не удалось добиться чемпионства, это касается выступлений на родине и в Европе. Учитывая скромный послужной список жены Павла Воли, она не достойна находиться на одной доске почета с Кабаевой из-за разных “весовых категорий”. Сомнения компетенция Утяшевой вызывает и в контексте ее достижений. Успехов она достигла только в командном зачете, а звание Заслуженного мастера спорта получила в качестве подарка на день рождения. Благодарить за все заслуги фигуристка советует тренера Ирину Винер. Слуцкая призвала Утяшеву вести себя более прилично и не бояться защищать свою семью и страну. Фигуристка возмущена высказываниями гимнастки об итогах Олимпиады в Токио, считая, что она просто «виляет хвостом» и стремится в глазах каждого выглядеть максимально «приятной».

Все началось с поста Утяшевой в Instagram, где она поздравила израильскую спортсменку Лину Ашрам с победой на Играх в Токио. Это произошло на фоне дискуссий относительно справедливости судейства. Итоговые оценки лишили золота российских сестер Авериных. Многократная чемпионка мира Алина Кабаева возмутилась такой позицией коллеги, которая уже много лет далека от большого спорта и работает телеведущей. Она указала, что жена Павла Воли не имеет права комментировать подобные события, поскольку не принесла РФ золотых медалей в личном многоборье.

Кабаева уверена, что судейство на ОИ-2020 было несправедливым и «позорным». Сейчас она пытается добиться оправданных оценок для российских спортсменов и оказывает поддержку гимнасткам Авериным, которым критики пророчили лидерство на Играх в Токио.