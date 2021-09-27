 

Орбакайте заявила, что ничего не знала о болезни сына

27.09.2021, 20:16, Разное
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Российская певица и актриса Кристина Орбакайте в интервью на телеканале НТВ поведала зрителям, что не знала о проблемах со здоровьем у своего сына Никиты Преснякова.
В эфире телеканала также выступила жена Преснякова-младшего Алена Краснова. По ее словам, недомогание у мужа было вызвано неправильным питанием и образом жизни. Сейчас музыкант придерживается строгой диеты, отдавая предпочтение низкокалорийным блюдам и исключив из питания жирные блюда и мясо. В результате правильного питания, Никита Пресняков стал значительно лучше себя чувствовать и похудел.

Ранее российский актер и музыкант Никита Пресняков заявил, что в его желчном пузыре обнаружены холестериновые полипы. Это доброкачественная опухоль, которая появляется из-за неправильного питания. Полностью избавиться от нее возможно только хирургическим путем. Но остановить развитие болезни, возможно и придерживаясь строгой диеты, что и предпочел музыкант.



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