Орбакайте заявила, что ничего не знала о болезни сына

Российская певица и актриса Кристина Орбакайте в интервью на телеканале НТВ поведала зрителям, что не знала о проблемах со здоровьем у своего сына Никиты Преснякова.

В эфире телеканала также выступила жена Преснякова-младшего Алена Краснова. По ее словам, недомогание у мужа было вызвано неправильным питанием и образом жизни. Сейчас музыкант придерживается строгой диеты, отдавая предпочтение низкокалорийным блюдам и исключив из питания жирные блюда и мясо. В результате правильного питания, Никита Пресняков стал значительно лучше себя чувствовать и похудел.

Ранее российский актер и музыкант Никита Пресняков заявил, что в его желчном пузыре обнаружены холестериновые полипы. Это доброкачественная опухоль, которая появляется из-за неправильного питания. Полностью избавиться от нее возможно только хирургическим путем. Но остановить развитие болезни, возможно и придерживаясь строгой диеты, что и предпочел музыкант.