Путин поручил сократить число контрольных работ в школах
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Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил руководству российских школ сократить количество контрольных и проверочных работ для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний», информирует пресс-служба Кремля.
«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», – говорится на сайте Кремля.
Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения РФ и региональными властями.
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ поручил правительству, начиная с 2022 года создать телевизионное шоу «Учитель года» и предусмотреть его финансирование.
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