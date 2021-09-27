 

Путин поручил сократить число контрольных работ в школах

27.09.2021, 20:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил руководству российских школ сократить количество контрольных и проверочных работ для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний», информирует пресс-служба Кремля.

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», – говорится на сайте Кремля.

Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения РФ и региональными властями.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ поручил правительству, начиная с 2022 года создать телевизионное шоу «Учитель года» и предусмотреть его финансирование.



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