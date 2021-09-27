Агроном рассказал, как правильно подготовить землю на даче и уличные растения к зиме

Розы и другие теплолюбивые растения следует укрыть на зиму по наступлению минусовой температуры, газон нужно в меру подстричь, а землю в огороде необходимо перекопать и удобрить, удалив все растительные остатки, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

«Укрытия перед наступлением зимы в первую очередь требуют розы, но первостепенный вопрос: когда это нужно сделать? Если это сделать намного раньше, чем необходимо, то цветы могут поразить болезни. Причем настолько, что они погибнут. Поэтому укрывать розы необходимо только тогда, когда ночные температуры будут опускаться ниже ноля – минус 2–5 градусов», – говорит Викулов.

Прежде, чем укрыть розы, их нужно подготовить: обрезать, обработать от грибковых заболеваний фунгицидами, продолжает собеседник. В качестве фунгицида он рекомендует выбрать бордоскую смесь, медьсодержащий препарат или сфагновый (торфяной) мох.

«Луковичные растения типа тюльпанов, нарциссов укрывать не надо. Максимум, что можно сделать, это укрыть луковицы гиацинтов, потому что они достаточно теплолюбивые культуры. Но это не то укрытие, что применяется для роз (хвоя и другие различные материалы). Обычно их мульчируют рыхлым торфом или листвой толщиной 10–15 сантиметров», – рассказывает агроном.

Что касается других многолетников, то специалист рекомендует просто провести санитарную обрезку, оставив небольшие побеги (не более 10 сантиметров). Плодовые кустарники (малина, черная и красная смородина, крыжовник и другие) также нуждаются в обрезке старых неплодоносящих веток.

«Ситуация по клубнике: нужно исходить из того, посажена она нашими холодостойкими сортами или же это зарубежные сорта. Наши сорта зиму переживают без укрытия, а вот зарубежные не такие морозостойкие, но и слишком сильно их укрывать не стоит. Кроме того, ни в коем случае нельзя срезать листву, ее убирают только у старых кустов. Ну, и максимум, что можно сделать, это присыпать старые посадки плодородным слоем – это обеспечит лучшие условия для зимовки», – советует Викулов.

Он объясняет, что кусты клубники, которым по 3–4 года, со временем поднимаются над землей, поэтому именно их следует укрыть, а по весне лучше высадить на новое место, причем желательно на то, где ягода еще не росла. Это принесет дополнительное оздоровление кусту.

«Газон, чтобы в следующем году не было проплешин, лучше сильно не скашивать, но и высокую траву оставлять нежелательно, потому что есть риск того, что под ней разовьется плесень. В таких местах зачастую трава отмирает. Если мы говорим об огороде, то после удаления всех растительных остатков вносят удобрение, перекапывают землю крупными пластами и оставляют в таком виде на зиму. Все удобрения желательно вносить с осени», – заключил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что Центральную Россию ближайшую неделю ожидает «золотая осень», гораздо больше станет солнца, а также преимущественно будет без осадков. Кроме того, он подчеркнул, что о заморозках говорить пока рано, однако вероятность того, что они все-таки будут, есть – температура в ночное время опустится до 0–5 градусов.