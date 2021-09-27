 

Главред – канал Порошенко опустился до лизоблюдства с поздравлением своего шефа

27.09.2021, 19:58, Новости дня
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Телеканал «Прямой», принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко, отличился странным поздравлением своего шефа с днём рождения. Как пишет «Главред», канал выпустил ролик, в котором ведущие новостей мировых СМИ якобы говорят, что Украина вступила в ЕС и НАТО, а РФ — «освободила захваченный Крым».


YouTube

Принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко телеканал «Прямой» отличился странным поздравлением своего шефа с днём рождения. Как пишет «Главред», канал разместил на портале YouTube ролик по поводу 56-го дня рождения Порошенко, при этом его содержание вызвало вопросы.

В частности, ролик состоит из компиляции новостей ведущих мировых СМИ, при этом украинская озвучка не соответствует словам дикторов. Авторы ролика вложили в уста журналистов утверждения о том, что Украина уже вступила в ЕС и НАТО, а РФ — «освободила захваченный Крым»*.

«Украина вошла в Евросоюз. Украина стала полноправным членом НАТО. Зафиксирован рекордный рост ВВП на Украине. Под дипломатическим давлением РФ ушла с Донбасса и вернула Крым Украине», — якобы объявляют дикторы мировых СМИ.

«С днём рождения, Пётр Алексеевич. Главные победы впереди», — подобострастно добавили сотрудники «Прямого» на финальных титрах.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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