WSJ – ВОЗ возобновляет расследование истоков происхождения коронавируса

ВОЗ собирает новую команду учёных для расследования причин возникновения коронавируса, пишет The Wall Street Journal. Издание напоминает, что предыдущая команда сказала о недостаточной информации, предоставленной китайской стороной. Китай, в свою очередь, считает, что фокус расследования должен переместиться на другие страны, такие как Италия и США.



Reuters

ВОЗ возобновит своё застопорившееся расследование, целью которого является выяснение истоков происхождения коронавируса, пишет The Wall Street Journal. Как пишет издание, представители организации предупреждают, что время на установление точной причины распространения коронавируса на исходе.

Для расследования в ВОЗ была создана новая команда из 20 учёных, пишет The Wall Street Journal. У них будет разрешение на поиск свидетельств в Китае и любой другой стране. Отмечается, что группа также будет расследовать возможность лабораторного происхождения вируса: по словам представителей ВОЗ, эта гипотеза особенно сердит КНР.

Как отмечает издание, группа возобновляет свою работу спустя месяцы после того, как участники расследования ВОЗ прибыли в Ухань. В своём последнем отчёте учёные заявили, что китайская сторона не предоставила достаточного количества данных для того, чтобы определить, где, когда и как начал распространяться коронавирус. Как пишет The Wall Street Journal, эксперты ВОЗ советовали китайским учёным исследовать образцы крови, протестировать работников ферм и подвергнуть подробному анализу самые первые случаи заражений, однако с тех пор китайская сторона так и не подтвердила, что вся эта работа была выполнена.

Администрация активно давила на главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, призывая возобновить расследование, пишет издание. Отмечается, что в новую команду ВОЗ должен войти минимум один житель США.

Тем временем Китай на протяжении многих месяцев убеждал ВОЗ в том, что расследование стоит перенести с китайской территории на территорию других стран, таких как Италия или США, пишет The Wall Street Journal. Сразу несколько государств поддержали позицию Пекина, отмечает издание.

Правительство КНР не стало заявлять о том, выдаст ли оно разрешение на въезд в страну новой команде ВОЗ. В МИД КНР заявили, что Китай оказал полное содействие предыдущей группе учёных. Пекин планирует пристально наблюдать за формированием новой команды и намерен предложить своих кандидатов. По словам эксперта Джорджтаунского университета Лоуренса Гостина, все карты по-прежнему в руках КНР и есть сомнения в том, что новая команда ВОЗ получит доступ в Китай.

Как пишет издание, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус намерен переизбраться на второй срок, и ему очень нужна поддержка со стороны США. The Wall Street Journal отмечает, что в последнее время ВОЗ всё чаще выражает единство с инициативами Вашингтона. В числе этих инициатив — расследование возможного лабораторного происхождения коронавируса. Первая команда ВОЗ заявила, что такой сценарий маловероятен, однако Гебрейесус настоял на том, что эта гипотеза требует более подробного расследования.

Издание напоминает, что члены первой команды ВОЗ сообщали о том, что по прибытии в Ухань им не предоставили данных о первых пациентах с коронавирусом. Кроме того, они сообщили, что китайские учёные слишком поздно проводили тесты на антитела у этих пациентов: что касается тестов на животных, то китайские эксперты фокусировались на видах, не поддающихся вирусу.