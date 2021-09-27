Мнение: Отложенная месть за Сулеймани

Американское издание The Cradle сообщает, что этим летом про-иранские силы (или же сами иранцы скрывающиеся под вывеской своих прокси) убили израильского полковника и американского подполковника в отместку за убийство Касема Сулеймани. Ликвидация произошла в Иракском Курдистане в Эрбиле.

США и Израиль официально отрицают их гибель от рук иранцев, указывая, что они умерли по другим причинам. Иранские источники заявляют, что это часть иранского ответа США и Израилю.

Ряд СМИ сообщили, что к смерти офицера военно-воздушных сил США Джеймса Уиллиса и израильского полковника Шарона Асмана э (НАХАЛь) причастен Фронт Сопротивление, и это было местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани и замкомандира “Хашд аш-Шааби” Махди аль-Мухандиса.

Официально Асман потерял сознание и умер во время фитнес-тренировки на военной базе в центре Израиля. А его американский коллега умер на катарской базе Аль-Удейд.

Однако издание The Cradle пишет (https://thecradle.co/Article/news/2066), что их ликвидировали в Эрбиле.

https://t.me/apleonkov/4427 – цинк

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Оси Сопротивления * сообщил изданию The Cradle, что Ось Сопротивления несет ответственность за гибель американского и израильского офицеров в отместку за убийство иранского генерала Кудса Касема Сулеймани и заместителя командующего Ираком Хашд аш-Шааби Абу Махди аль. -Мухандиса. Согласно источнику безопасности The Cradle :

«В ходе операции в Эрбиле погибли два высокопоставленных американских и израильских командира: 55-летний подполковник из Альбукерке Джеймс С. Уиллис – американский командир, погибший в ходе операции в Эрбиле, хотя, по данным Пентагона, он погиб в результате небоевого инцидента на катарской базе Аль-Удейд. Этот человек участвовал в операциях по покушению на Сулеймани и Абу Махди. Также (израильский) полковник Шарон Асман из бригады Нахаль, умерший от сердечной недостаточности, был еще одним человеком, убитым в Эрбиле».

Это первый раз, когда представитель Оси Сопротивления взял на себя ответственность за ответные меры против убийц иранских и иракских генералов.

27 июня, на следующий день после его смерти, министерство обороны США опубликовало краткое заявление, в котором говорилось, что подполковник Уиллис погиб в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями, на базе Удейд, не предоставив никаких дополнительных подробностей, кроме «инцидент расследуется».

Военная газета Stars and Stripes описывает Уиллиса как «командира 210-й эскадрильи красных коней», подразделения из 130 человек, которое «обеспечивает гражданское строительство с возможностями быстрого реагирования для проведения операций в удаленных, высокоопасных средах» – описание несовместимо с окрестностями Катара. .

Полковник Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) Шарон Асман , у которого, по сообщениям израильских СМИ, оставалось всего несколько дней до того, как он принял командование пехотной бригадой Нахаль, предположительно скончался 1 июля после того, как упал в обморок во время тренировки. Асман был комбатантом, который воевал как в Газе, так и в Ливане. ЦАХАЛ заявил, что инцидент расследуется.

Источник в службе безопасности Cradle сообщает, что Уиллис и Асман были убиты в Эрбиле, Ирак, во время операции против лиц, причастных к убийствам Сулеймани и Мухандиса.

В этом году было зарегистрировано как минимум два отдельных нападения неизвестных сторон на объекты Моссад в Ираке.

Первый инцидент произошел в середине апреля после диверсионного нападения Израиля на ядерный объект Ирана в Натанзе, нескольких ударов по морским судам друг друга в региональных водах и убийства Израилем иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в ноябре прошлого года. Проамериканское региональное правительство Курдистана (КРГ) опровергло сообщения об инциденте. Часть Уиллиса прибыла в регион весной. Источник Оси Сопротивления не уточнил время атак, в результате которых были убиты Уиллис и Асман.

Представитель службы безопасности также рассказал о новой напористой позиции Ирана в ответ на продолжающиеся атаки Израиля. «Иран изменил уравнение отношений с (израильским) режимом».

«Отныне, – пояснил чиновник, имея в виду серию израильских атак на иранские суда, – корабль будет атакован после любых действий (израильского) режима против интересов Ирана».

Последовал урок военной «соразмерности»: «(Израильский) режим утверждал, что на данный момент нанес удар по 12 иранским кораблям, в то время как Иран нанес удар не более чем по пяти. Пока еще семь иранских кораблей нуждаются в ремонте. Если будет осуществлено какое-либо другое нападение на иранские позиции, Иран ответит ударом по кораблям (израильского) режима. (Израильский) режим ведет более 80 процентов своей торговли по морю, который вынужден проходить через районы, находящиеся под контролем Ирана, что означает попадание под иранский огонь», – предупредил чиновник.

https://thecradle.co/Article/news/2066

Относительно других ответов, то Иран отметился открытым ударом по базе США Айн-Ассад в Ираке (более 110 пострадавших, несмотря на то, что Ирана заранее предупредил США через Катар, что нанесет по американскому объекту ракетные удары) и уничтожением воздушного командного пункта ЦРУ в Афганистане, который был сбит так называемой "ракетой 358" (в последние годы она поставляется из Ирана в Йемен). Среди погибших сотрудников ЦРУ был куратор спецопераций ЦРУ на Ближнем Востоке Майкл Д'Андреа, известный как "Аятолла Майк". Также напрямую причастный к организации убийства Сулеймани.

В целом, иранцы придерживаются своего первоначального заявления, что месть за убийство Сулеймани и Мухандиса не ограничится одним только ударом по американским базам.

Ну а так, обычные будни гибридной войны на Ближнем Востоке, где часть войны проходит в тени других событий.

—