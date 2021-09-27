 

Мнение: Youtube нагнули?

27.09.2021, 19:52, Разное
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16 сентября записал  видео о судебных процессах  об использовании «преимуществ должностного положения» Ильей Вольфсоном.

Собирался подвести итоги так называемых выборов, в том числе и рассказать, чем завершился процесс в Верховном Суде России. А сейчас задумался. Оказывается, Youtube запретил контент, в котором оспариваются итоги выборов.

Правда, не понятно, запрет  касается выборов только в США и Германии? Или уже и так называемых выборов в России? В России уже тоже нельзя выкладывать материалы, «… в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты»? А если утверждения не ложные, то еще можно? Или все-равно нельзя?

Это что же получается? Youtube нагнули? Если это не ценура, что это такое?

Рис. отсюда

Видео, записанное 16 сентяюря:

Источник: Ирек Муртазин



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