 

“Как я буду все это вытягивать?” Певица Лама рассказала, почему не будет рожать детей

27.09.2021, 19:50, Новости дня
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“У меня не было такого, чтобы я мечтала иметь детей. Вот я почему-то себя в этом не вижу”, – заявила артистка.

По словам Ламы, когда ей было 23 года, она думала о том, что “нужно рожать детей”, потому что так “говорили люди”.

“Сейчас вокруг много знакомых с детьми, и я понимаю, что им так трудно – там и мамы, и дедушки! А я подумала: “Боже, моя мама в Ивано-Франковске, как я буду все это вытягивать?” Я поняла, что хочу и дальше писать песни”, – призналась певица.

Артистка сообщила, что ее 28-летний гражданский муж, с которым она около четырех лет находится в отношениях, разделяет ее позицию относительно детей.

“Важно найти пару. У нас две собаки. Мы живем в лесу, медитируем, духовно развиваемся”, – рассказала она о своей семейной жизни.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Наталия Дзенькив родилась в 1975 году. В последнее время артистка не выступала, взяв паузу в карьере. По словам певицы, ей это было необходимо, так как она хотела пожить как нормальный человек. Артистка не была замужем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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