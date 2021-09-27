 

У крымского политзаключенного Яцкина обострилась трофическая язва, его жизнь под угрозой – Денисова

27.09.2021, 19:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом сообщила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на Николая Полозова, адвоката Яцкина.

У Яцкина, страдающего тромбофлебитом, обострилась трофическая язва на обеих ногах.

“Руководство Симферопольского СИЗО продолжает игнорировать потребность в экстренном медицинском обследовании и профессиональной медпомощи. Это ставит под угрозу жизнь нашего соотечественника”, – написала Денисова.

Она обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с требованием провести полное обследование и лечение Яцкина.

Также Денисова обсудила с Полозовым состояние крымскотатарских политзаключенных Наримана Джелялова, а также Асана и Азиза Ахтемовых, которые содержатся в Симферопольском следственном изоляторе. Они передали просьбу о правовой защите и медицинской помощи.

16 сентября Полозов писал, что в обстоятельствах Яцкина только обезболивающими либо паллиативными формами лечения уже не обойтись – необходимо полноценное медицинское обследование “и, возможно, оперативное вмешательство, иначе есть риск потерять ногу”.

Контекст:

Яцкина задержали в середине октября 2019 года в Крыму сотрудники ФСБ, его вывезли в Москву, где поместили в изолятор “Лефортово”. О его аресте стало известно только в декабре 2019 года. Его обвиняли в “государственной измене в форме шпионажа”. По версии российских следователей, он собирал в оккупированном Крыму и передавал властям Украины сведения, якобы составляющие государственную тайну РФ.

На запрос “Крым.Реалии” в СБУ сообщали, что Яцкин с ними не сотрудничал.

21 мая 2021 года подконтрольный оккупантам “суд” в Крыму приговорил Яцкина к 11 годам колонии строгого режима по “делу о госизмене”.

Правозащитный центр “Мемориал” признал Яцкина политзаключенным. Как сообщали в “Мемориале”, Яцкин имеет украинское гражданство. Также у него есть российский паспорт.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.03 / Европейские чиновники опровергли связь вакцины AstraZeneca и тромбозов

10.05 / Турки устыдились из-за участия в будущих учениях НАТО

03.09 / Bloomberg предрек финансовый кризис мировой нефтяной державе

17.07 / “Долбо…бы выпендриваются”. В Черкассах чиновница назвала ублюдками родителей, которые дали детям редкие имена

28.08 / Российская полиция пришла к лидеру Rammstein

21.12 / Обвиняемого в нападении на синагогу в немецком Галле приговорили к пожизненному заключению

31.07 / Законодатели США не достигли договоренности о новом пакет помощи в связи с коронавирусом

11.06 / Житель Запорожской области госпитализирован с ожогами. СМИ сообщили, что он выпил бензин, перепутав его с алкоголем, и закурил

23.11 / Во Франции начинается судебный процесс над Саркози. Его обвиняют в коррупции

14.01 / Uniper не получал угроз от США из-за «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика