У крымского политзаключенного Яцкина обострилась трофическая язва, его жизнь под угрозой – Денисова

Об этом сообщила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на Николая Полозова, адвоката Яцкина.

У Яцкина, страдающего тромбофлебитом, обострилась трофическая язва на обеих ногах.

“Руководство Симферопольского СИЗО продолжает игнорировать потребность в экстренном медицинском обследовании и профессиональной медпомощи. Это ставит под угрозу жизнь нашего соотечественника”, – написала Денисова.

Она обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с требованием провести полное обследование и лечение Яцкина.

Также Денисова обсудила с Полозовым состояние крымскотатарских политзаключенных Наримана Джелялова, а также Асана и Азиза Ахтемовых, которые содержатся в Симферопольском следственном изоляторе. Они передали просьбу о правовой защите и медицинской помощи.

16 сентября Полозов писал, что в обстоятельствах Яцкина только обезболивающими либо паллиативными формами лечения уже не обойтись – необходимо полноценное медицинское обследование “и, возможно, оперативное вмешательство, иначе есть риск потерять ногу”.

Контекст:

Яцкина задержали в середине октября 2019 года в Крыму сотрудники ФСБ, его вывезли в Москву, где поместили в изолятор “Лефортово”. О его аресте стало известно только в декабре 2019 года. Его обвиняли в “государственной измене в форме шпионажа”. По версии российских следователей, он собирал в оккупированном Крыму и передавал властям Украины сведения, якобы составляющие государственную тайну РФ.

На запрос “Крым.Реалии” в СБУ сообщали, что Яцкин с ними не сотрудничал.

21 мая 2021 года подконтрольный оккупантам “суд” в Крыму приговорил Яцкина к 11 годам колонии строгого режима по “делу о госизмене”.

Правозащитный центр “Мемориал” признал Яцкина политзаключенным. Как сообщали в “Мемориале”, Яцкин имеет украинское гражданство. Также у него есть российский паспорт.

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