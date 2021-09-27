“Обворовывали иностранных вкладчиков криптовалютних бирж”. СБУ сообщила о разоблачении сети колл-центров во Львове

“Злоумышленники использовали их для присвоения денег иностранных граждан под предлогом “инвестиций” в криптовалютные рынки. Дельцы контактировали со своими клиентами через скрытые каналы IP-телефонии… Несколько местных “предпринимателей” обустроили в арендованных офисах и квартирах шесть подпольных колл-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки”, – сообщили в СБУ.

По данным следствия, от преступной схемы пострадали “тысячи иностранных вкладчиков”.

“Свои “инвестиции” клиенты должны были переводить на банковские счета и анонимные криптокошельки организаторов схемы. После этого дельцы выводили деньги обманутых вкладчиков в тень”, – говорится в сообщении.

Во время обысков в помещениях колл-центров правоохранители обнаружили почти 100 компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений, мобильные устройства и маршрутизаторы, черновые записи с данными банковских платежных карточек обманутых клиентов и другую документацию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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