ВСУ провели боевые стрельбы из “Буков”

“Расчеты “Бук-М1” Шепетовского зенитного ракетного полка воздушного командования “Запад” выполнили боевые пуски по целям, роль которых выполняли беспилотные летательные аппараты “ВР-3 Рейс”, – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что зенитчикам ВСУ удалось поразить все воздушные цели.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/2029798800522700

Контекст:

22 сентября в Украине началась активная фаза командно-штабных учений “Объединенные усилия – 2021”. Маневры пройдут до 30 сентября.

В учениях принимают участие до 12,5 тыс. человек и более 600 единиц вооружения и военной техники.

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