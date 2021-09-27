 

ВСУ провели боевые стрельбы из “Буков”

27.09.2021, 19:50, Новости дня
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“Расчеты “Бук-М1” Шепетовского зенитного ракетного полка воздушного командования “Запад” выполнили боевые пуски по целям, роль которых выполняли беспилотные летательные аппараты “ВР-3 Рейс”, – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что зенитчикам ВСУ удалось поразить все воздушные цели.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/2029798800522700

Контекст:

22 сентября в Украине началась активная фаза командно-штабных учений “Объединенные усилия – 2021”. Маневры пройдут до 30 сентября.

В учениях принимают участие до 12,5 тыс. человек и более 600 единиц вооружения и военной техники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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