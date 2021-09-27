Jeep презентовала спецверсию Wrangler Unlimited Willys Xtreme Recon

Известная марка Jeep презентовала спецверсию внедорожника Jeep Wrangler Unlimited Willys Xtreme Recon.

В свою очередь, автомобиль первоначально выйдет на американском рынке по цене от 39,4 тысяч долларов. Модель имеет 17-дюймовые колесные диски. Автомобиль отличается от базовой версии увеличенным клиренсом, а также глянцевой решеткой радиатора. Кроме того, покупатели смогут приобрести модель с 3,6 и 2,0-литровыми агрегатами. Разработчики пока умалчивают остальные технические параметры о модели.

Известно, что первые экземпляры будут отправлены клиентам к концу текущего года. По поводу поставок в остальные страны пока никаких данных не предложено.