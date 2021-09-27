 

Марка Hyundai отзывает более 95 тысяч автомобилей

27.09.2021, 19:40, Новости дня
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Известный бренд Hyundai анонсировал отзыв свыше 95 тысяч автомобилей.

Известно, что данная программа коснется моделей Sonata и Tucson. Вместе с тем проблемы обнаружены в моделях, которые оснащаются двигателями Nu GDi, которые используются в автомобилях для американского рынка. Вместе с тем отзывные транспортные средства выпущены в 2017 году.

Причина отзыва заключается в дефекте шатунных подшипников, из-за которых ресурс двигателя существенно уменьшится. Кроме того, в некоторых случаях может происходить утечка моторного масла. Уже выявлены около 45 пожаров, которые произошли именно по такой причине. Владельцам автомобилей будет предложено посетить сервисные центры для устранения неполадок.



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