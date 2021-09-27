Мнение: Победители

Если не избавиться от ЗВ, устойчивость приобрести нельзя.

ЗВ – это отказ от честной рефлексии ради поддержания иллюзии превосходства.

ЗВ – это "зелен виноград" из басни Крылова.

Виноград был спелым, но Лиса не смогла его достать и решила считать, что он слишком зеленый.

Каждый раз, когда вам хочется поддержать шатающуюся от проигрыша корону, вы решаете, что проигрыш – это не проигрыш, недоступное – это доступное, но ненужное вам.

Вскоре эта операция становится автоматической. Каждый раз, когда приближается неуспех или возможная потеря, вы объявляете цель ненужной, чтобы сохранить иллюзию всемогущества, иллюзию превосходства.

Это очень вредная дрянь, которая ломает спонтанность, блокирует мотивацию, искажает цели.

Вы больше не можете ставить задачи, вы заранее готовитесь отказаться от всего.

ЗВ растит корону Победителя, потому что человек внушает себе, что ему по плечу все что угодно, если он захочет по-настоящему. Вот он ничего не хочет, а если захочет, то ого-го

Он боится утратить эту иллюзию и старается ничего не хотеть, однако одновременно он все больше и больше верит в то, что доступность зависит исключительно от его мотивации.

Мышление Победителя становится "магическим" в самом плохом смысле слова.

Победитель верит, что его желание обладает волшебной силой и ничего не может встать у него на пути, если он захочет.

Это приводит к очень специфическому паттерну поведения. С одной стороны – низкая мотивация и постоянная фрустрация, чтобы защитить себя от проигрышей. Слом мотивации приводит к депрессиям, которые потом годами лечатся у психиатров. По статистике ВОЗ депрессии в мире растут. С другой стороны – психоз в случае вырвавшегося на волю желания. Такое желание быстро вырастает в манию и человек не может смириться с его недостижимостью. То есть нормальной энергии на достижения нет, нет стабильного ровного желания, но если желание все-таки возникло, оно приобретает черты мании и человек не может затормозить.

Вот что делает ЗВ вместе с короной Победителя, не дает человеку научиться ставить цели, распределять силы и достигать намеченного. Для этого нужна гибкость и опора на себя, готовность корректировать цели и менять методы. А Победитель одержим. Он долго сидел в зеленом винограднике и вот он вывалился и его смыло волной.

Чем больше ЗВ у человека, тем он слабей, тем больше он обречен на провал в любом деле.

Его потребности и влечения никуда не деваются, они все так же бродят в нем и томят его, однако он чувствует себя в тюрьме, в нем живет постоянный страх и неуверенность.

И это запускает порочный круг. Он чувствует себя слабым и неуверенным, что старается растить корону Победителя и ЗВ еще больше.

Очень много сейчас пишут про самоуважение, про независимость, про опору на себя.

Но в большинстве описаний нет и намека на реальное самоуважение.

Самоуважение начинается с очень честной рефлексии, со смелости признать все свои желания, в том числе и недоступные, с готовностью оценить свои возможности честно и спокойно.

Вы уважаете себя, если готовы видеть себя реального, без иллюзий.

Если вас от одной мысли о проигрыше выворачивает, вы носите корону Победителя и кормите ее ЗВ.

И вы с каждым днем роете себе яму все глубже.

Избавиться от этого злокачественного паттерна можно, сменив установки и научившись жить без ЗВ.

Одна из самых популярных сейчас и самых вредных установок, это то, что отсутствие желаний позволяет быть независимым.

Это “психология девушки-плюс”.

Независимость связана с привычкой опираться на себя.

Отсутствие желаний никоим образом не помогает на себя опираться.

Опор на себя – это когда вы желаете и занимаетесь своими желаниями сами, когда вы готовы к тому, что не все ваши желания исполнятся, когда вы реалистично оцениваете свои силы и готовы их вкладывать во что-то реальное.

Вот что такое – опора на себя.

А если вы думаете, что главное – наврать себе про отсутствие желаний, это ЗВ.

Сейчас популярна мысль, что независимость очень привлекательна, но независимостью считают подавление желаний.

Если вы думаете, что ваше безразличие позволяет притягивать людей, если вы считаете, что ваше кислое лицо и потухшие глаза, отсутствие в вас желания и энергии – это очень привлекательно для людей и обращает в вашу сторону везенье, с вами все не просто плохо. На вашей голове – мусорное ведро.

Такую установку как вирус вы можете сейчас схватить где угодно, быстрей чем ковид.

В любом почти блоге, сообществе, в любой почти книге про отношения.

Вот в моей ленте сегодня об этом.

Обратите внимание, независимость описывается как отсутствие интереса к женщинам. Это извращение пушкинского "чем меньше женщину мы любим". У автора получается, что само по себе равнодушие привлекает женщин.

Если вы хотите учиться рыбалке, вы должны запомнить главный полевой закон роста СЗ.

Ваша СЗ растет, когда ваша фигура в поле человека горячая.

Холодная фигура не растет.

Горячая фигура – это фигура любящая, заинтересованная, пылкая.

Да, нередко бывает, что человек на самом деле равнодушен, а его фигура в поле другого очень горячая, поскольку ее нагрела корона этого другого.

Это мы видим в письмах: авторы описывают любовь тех, кто на самом деле к ним равнодушен, а иногда хитрят, описывают вроде равнодушных, а по ключевым словам понятно, что на самом деле они воображают их любовь. В этом случае фигура избранника горячая и она не уменьшается, она растет.

Из-за того, что корона умеет нагревать фигуры даже равнодушных людей, многие думают, что равнодушие привлекательно.

Нет. Равнодушие совсем не привлекательно.

В своих иллюзиях влюбленный человек все равно представляет вас любящим и пылким, а если не представляет, то фигура ваша не растет и даже уменьшается, он перестает вас любить.

Если другому удалось заметить ваше равнодушие и ваш холод, он не откроет вам не границы, не вырастит симпатию.

А если вы привыкли к ЗВ, то даже когда вы неравнодушны, у вас все равно очень кислый и тухлый вид, в вас нет никакого обаяния.

Обаяние – это фокус на других и поток интереса в их сторону.

Сколько раз вы читали в письмах: "покатилась в миииинус". Авторам многим кажется, что сидеть в плюсе – это очень хорошо, они все время стараются быть отмороженными, равнодушными.

Нет ничего противней их лиц в тот момент, когда они "работают над независимостью".

Вот такие лица у улиток в винограднике.

А по ссылке выше установка на ЗВ. Как мужчине стать привлекательным? Выглядеть равнодушным.

“Конечно, женщины (да и мужчины) не высчитывают степень независимости. Никто не пойдет специально складывать баллы. Это действует на уровне инстинктов. Женщина чувствует такие вещи интуитивно. Ей неприятно, когда он усердно смеется над каждой ее шуткой. Ее тошнит, когда мужчина все время приплясывает вокруг нее. Раздражает, когда он хочет все решать за нее и не дает свободы”.

Представьте себе партнера, который искренне смеется вашим шуткам. Что может быть лучше?

Представьте себе партнера, который окружает вас вниманием.

Представьте отмороженного партнера и вы почувствуете, насколько вам было бы неприятно с ним.

Ключевое в описаниях выше “усердно смеется” – то есть неискренне, натужно, невпопад, фальшиво.

Вот признак отмороженности – фальшивые и натужные эмоции. Именно это отталкивает, а не “смеется ее шуткам”. Второе очень привлекает.

Ключевое – “приплясывает”, то есть эгоистично, не обращая внимание на потребности женщины пляшет свой танец, выступает соло. Не танцует с ней парный танец, вальс или танго, а приплясывает сам.

Таким презрительным словом “приплясывает” внимание называют, когда оно имеет форму щипцов, когда оно нежелательно.

Независимость – это готовность опираться на себя, не грузить другого человека своими нуждами.

Но одной независимости очень мало для привлекательности. Нужна еще готовность стать поддержкой и партнером другому.

Никто не тянется к тем, кому ничего не хочется, кто закрыт.

Тянутся к открытым, к тем, кто готов делиться, кто рад взаимодействовать.

Обратите внимание, насколько улитки не видят вот этого уровня: открыт другим, но опирается на себя.

Им кажется, что если открыт другим, значит хочет повиснуть, а если опирается на себя, значит закрыт от всех.

И вот так они мечутся между фрустрацией и сливом, между ЗВ и короной Победителя.

А это абсолютно одно и то же, между этим нет разницы, нет даже стадии, которая это разделяет.

Во фрустрации рапаны сливаются, а в ЗВ Победители преследуют своих жертв.

Нет разницы, это одна проблема и один злокачественный процесс.

Приведете примеры?

Можно моделировать или вспоминать ситуации, где есть ЗВ.