 

Две книги Ричарда Докинза внесли в реестр экстремистских материалов

27.09.2021, 19:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ленинский районный суд Череповца внес в общероссийский реестр экстремистских материалов две книги британского учёного Ричарда Докинза – “Бог как иллюзия” и “Самое грандиозное шоу на Земле: доказательства эволюции”. Соответствующий иск подала общественная организация “Русская сотня”.

Экспертиза установила, что книги популяризатора науки “противоречат христианской (общественной) морали”, пропагандируют среди несовершеннолетних атеизм и наносят ущерб психике читателей. В ходе разбирательства была предпринята попытка вызвать иностранного гражданина Докинза Р. Д. (так в материалах дела) для дачи показаний посредством электронной почты, однако оттуда поступил “ответ, состоящий из нецензурного выражения на иностранном языке”.

“Упомянутая печатная продукция, в том числе распространяемая в электронном виде, содержит утверждения, направленные на распространение атеизма, отрицание существования Бога, поддержку теории о т.н. “биологической эволюции”; вступает в противоречие с Конституцией Российской Федерации, национальными и государственными интересами, нанося прямой ущерб моральному состоянию истцов и других неустановленных лиц”, – говорится в решении суда.

Учитывая, что вредоносные материалы, произведенные с участием гр. Докинза Р. Д. “бесконтрольно, без предварительной экспертизы и одобрения распространяются на веб-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ”, где становятся доступны несовершеннолетним гражданам Российской Федерации, пагубно влияя на их патриотическое, гражданское и религиозное самосознание”, суд счел необходимым ограничить к ним доступ путём их внесения в соответствующий реестр.

В настоящее время активисты ведут сбор средств на ещё одну экспертизу – по словам руководителя “Русской сотни” Егора Гущина, они ищут человека, который сможет прочитать ещё несколько книг Докинза и доказать их вред “по той же схеме”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.10 / Роскомнадзор заявил о цензуре иностранных компаний в отношении российских СМИ

13.10 / Мнение: Ближние подступы

24.08 / «Я каждое утро беру лопату и копаю»

29.10 / Вышла специальная версия игрового смартфона Lenovo Legion Duel с прозрачной задней панелью

08.08 / Мнение: Письмо: “Особенные платья, чтобы выглядеть восхитительно”

15.06 / Мнение: «Первый вопрос Герману Грефу»

29.09 / Реабилитация Михаэля Шумахера продолжится на Майорке

06.07 / Мнение: Убийство на Волге

25.12 / Мнение: Общество потребления

22.09 / Зеленского подняли на смех после очередной жалобы ЕС из-за Крыма: Что он курит?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика