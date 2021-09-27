Две книги Ричарда Докинза внесли в реестр экстремистских материалов

Ленинский районный суд Череповца внес в общероссийский реестр экстремистских материалов две книги британского учёного Ричарда Докинза – “Бог как иллюзия” и “Самое грандиозное шоу на Земле: доказательства эволюции”. Соответствующий иск подала общественная организация “Русская сотня”.

Экспертиза установила, что книги популяризатора науки “противоречат христианской (общественной) морали”, пропагандируют среди несовершеннолетних атеизм и наносят ущерб психике читателей. В ходе разбирательства была предпринята попытка вызвать иностранного гражданина Докинза Р. Д. (так в материалах дела) для дачи показаний посредством электронной почты, однако оттуда поступил “ответ, состоящий из нецензурного выражения на иностранном языке”.

“Упомянутая печатная продукция, в том числе распространяемая в электронном виде, содержит утверждения, направленные на распространение атеизма, отрицание существования Бога, поддержку теории о т.н. “биологической эволюции”; вступает в противоречие с Конституцией Российской Федерации, национальными и государственными интересами, нанося прямой ущерб моральному состоянию истцов и других неустановленных лиц”, – говорится в решении суда.

Учитывая, что вредоносные материалы, произведенные с участием гр. Докинза Р. Д. “бесконтрольно, без предварительной экспертизы и одобрения распространяются на веб-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ”, где становятся доступны несовершеннолетним гражданам Российской Федерации, пагубно влияя на их патриотическое, гражданское и религиозное самосознание”, суд счел необходимым ограничить к ним доступ путём их внесения в соответствующий реестр.

В настоящее время активисты ведут сбор средств на ещё одну экспертизу – по словам руководителя “Русской сотни” Егора Гущина, они ищут человека, который сможет прочитать ещё несколько книг Докинза и доказать их вред “по той же схеме”.

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