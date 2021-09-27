Аборт за наш счёт – Личное мнение

Хотя Виталия Милонова многие и не любят, зачастую именно этот депутат говорит совершенно адекватные вещи:

«Нахождение аборта в системе ОМС противоречит законодательству Российской Федерации.

Беременность не является болезнью, поэтому финансировать причинение вреда здоровью через систему ОМС невозможно. Все деньги, которые были потрачены на финансирование абортов являются нецелевым использованием бюджетных средств».



Фото: Соцсети

И в чём он неправ?

По какой-то неведомой мне причине, нас с вами делают соучастниками убийства не рождённых детей.

Все платят в фонд обязательного медицинского страхования. Сломал человек ногу — его лечат. Инфаркт стукнул — снова лечат. И так далее, за счёт средств ФОМС спасают жизни людей.

Прерывание беременности, если оно произведено не по медицинским показаниям, связанным с угрозой жизни женщины, не является необходимой медицинской процедурой.

Ботокс в лоб — это ведь по желанию? Сиськи вшить — тоже сама оплати. Могла бы ты выжить без пластики носа? Значит, если хочешь его отрезать, сама и плати.

Мы тут при чём?!

Точно так же и аборт — это решение самой женщины. Лично я так вообще за то, чтобы абортов не было. Но меня, как плательщика социальных взносов, заставляют платить и за аборт, который не является вынужденной для спасения чьей-то жизни мерой.

На уколы от СМА денег в ФОМСе нету. Зато на аборты они есть — приходи, давай! Лучше бы за эти деньги купили современное оборудование, протезы, построили бы больницы и платили врачам, но — нет.

«Все деньги, которые были потрачены на финансирование абортов являются нецелевым использованием бюджетных средств» — да, именно так, и с этим пора что-то делать.

Согласны?

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