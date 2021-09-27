Мнение: Лососёвая игла, парижские наркоманы и табачники в овечьей шкуре

1. Очередной повод сказать искреннее спасибо нашим верным друзьям, американцам. До того как они наложили на нас санкции, мы закупали в Норвегии 120 тысяч тонн лосося ежегодно. Санкционная возня побудила отечественный бизнес резко увеличить собственное производство. Теперь мы не нуждаемся в импорте лосося вообще — Россия полностью импортозаместила эту рыбу:

https://rg.ru/2021/09/10/rossiia-polnostiu-otkazalas-ot-importa-lososia.html

Если в прошлом году мы говорили о 14%-ном росте, то в этом году уже за первое полугодие – производство красной рыбы увеличилось на 20%”, – сказал Шестаков на IV международном рыбопромышленном форуме.

Он также подчеркнул, что аквакультура – одна из самых быстрорастущих отраслей сельского хозяйства. При этом ее основными направлениями в нашей стране стали лососеводство и форелеводство, марикультура и осетроводство.

2. «Их нравы». Парижские полицейские отловили в пятницу 130 бродячих наркоманов и переселили их в пригород. Чтобы наркоманы не вернулись обратно в родные районы Парижа, полицейские замуровали кирпичом пешеходный тоннель под кольцевой дорогой:

https://lenta.ru/news/2021/09/25/narco/

Решение столичных властей возмутило местных жителей. Мэр пригорода Пантен обратил внимание, что закрытие туннеля не помешает передвижению наркоманов, если те захотят проникнуть в коммуны, поскольку любой желающий сможет просто обойти эту стену по переходам, расположенным в ста метрах от нее.

Власти Парижа заверили, что это временная мера, предназначенная для того, чтобы вывезенные нарушители не оккупировали туннель. Кроме того, их словам, по ночам возле стены будет дежурить наряд полиции, чтобы не дать наркоманам ее разрушить. Однако, по сообщениями очевидцев, вскоре большая часть полицейских покинула парк, и нарушители начали расходиться по соседним улицам.

3. Парадоксальная, на первый взгляд, тенденция в табачной отрасли. Теперь табачные компании зарабатывают деньги не только на сигаретах, но и на лекарствах от болезней, которые вызываются курением:

https://lenta.ru/news/2021/09/16/pmi/

Табачный гигант Philip Morris поглотил британскую компанию Vectura, разрабатывающую ингаляторы от астмы, примерно за 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (более 100 миллиардов рублей). Сделка поможет PMI начать запланированный отказ от сигарет, сообщает Reuters. <…>

Покупка производителя ингаляторов, как ожидается, откроет для Philip Morris доступ к разработкам Vectura и тем самым повысит прибыль от продажи товаров и услуг, не связанных с никотином, как минимум до одного миллиарда долларов к 2025. В обмен на это PMI обеспечит Vectura значительным финансированием и доступом к исследованиям табачного производителя. Кроме того, британская компания будет и дальше производить лекарства от астмы — болезни, которую в том числе провоцирует табакокурение.

Напоминает типичную динамо-схему телефонных мошенников. Сначала они выманивают деньги, а затем звонят тем же самым людям и собирают с них ещё немалую сумму – на то, чтобы «вернуть» ранее украденное. Полагаю, акции табачных компаний имеют неплохие перспективы.