 

Врач из Британии развеял миф о полезном воздействии молока на кости человека

27.09.2021, 19:23, Разное
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Британский врач и видеоблогер Радж Каран развеял миф о полезном воздействии молока на кости человека. Исходя из его слов, оно никак не помогает костям становиться крепче, а переизбыток может иметь негативные последствия.
Подобные заявления были сделаны на просьбу подписчиков развеять какой-нибудь популярный миф о молоке. Каран сразу же отметил, что молоко может быть полезно, но вот кости оно никак не укрепляет. В детском возрасте, когда происходит кормление грудью, молоко оказывает положительное влияние на формирование организма. Содержащаяся в нём лактоза в организме младенца перерабатывается в необходимые вещества. Когда же человек взрослеет и грудное вскармливание прекращается, то и выработка лактозы останавливается. Из-за этого она из молока больше не перерабатывается и никак не переваривается, что и вызывает осложнения. При обильном употреблении этого питья может развиться метеоризм и даже диарея, а некоторые люди и вовсе страдают от непереносимости лактозы.

Радж Каран отметил, что не все люди на планете подвержены этим негативным эффектам от обильного употребления молока. В странах Северной Европы и африканских государствах молоко является неотъемлемой частью рациона жителей и за долгое время эволюции в их организмах выработалась возможность избавляться от лактозы и перерабатывать её. Всем же остальным народам молоко во взрослом возрасте следует употреблять в небольших количествах.

Источник: lenta.ru



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