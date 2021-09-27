 

Равшана Куркова впечатлила поклонников фотосессией с прогулки: “Крылья в фокусе”

27.09.2021, 19:23, Разное
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Популярная актриса Равшана Куркова разместила на личной странице в Instagram фотоколлаж, содержащий снимки с её прогулки. Публикация знаменитости вызвала восторженные отзывы от подписчиков.
Звезда сцены решила посетить Калининград и, воспользовавшись возможностью, прогулялась по городу. Судя по кадрам коллажа, она побывала в городском парке, сделав остановку около одной из главных местных достопримечательностей – Кафедрального собора со старинными часами на башне. Для прогулки 41-летняя красавица выбрала довольно скромный наряд, состоящий из зеленого худи со шнуровкой и темных спортивных брюк. Также стоит отметить, что Равшана Куркова отказалась от яркого макияжа, а волосы просто собрала на затылке. Искренняя улыбка на лице артистки дала понять посетителям микроблога, что она пребывает в явно отличном настроении. “Главное, что крылья в фокусе”, – таким интригующим слоганом сопроводила снимки хозяйка аккаунта.

Многочисленные фолловеры телезвезды отреагировали на публикацию восторженными комментариями, содержащими множество комплиментов и “огненных” эмодзи. К слову, поклонники Курковой, проживающие в Калининграде, призвали любимицу подольше погостить в их городе. За четверть суток пост набрал почти 30 тысяч “лайков”.



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