Политолог: Москву устроят оба основных варианта правящей коалиции в Германии

Вне зависимости от того, какая партия возглавит коалицию в Германии, никакого революционного сдвига в отношениях между Москвой и Берлином не будет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя прошедшие накануне выборы в Бундестаг. Там в ближайшие дни начнутся переговоры о формировании правительства.

«Москву устроят оба основных варианта коалиции. Вариант, при котором главными остаются христианские демократы и новым канцлером становится Армин Лашет, означает преемственность курса Меркель. Это синоним предсказуемости без каких-либо прорывов», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Если же коалицию возглавят социал-демократы, то Москве будет даже проще. Но никакого революционного сдвига ни в том, ни в другом случае не будет», – заверил политолог. Он ожидает «продолжение совместной работы по «Северному потоку – 2», сохранение активности Германии в Минском процессе и попытки возобновления диалога по линии Евросоюза».

Риски для наших отношений, по словам собеседника, связаны с младшими партнерами ХДС и СДПГ по коалициям. «Если в новой коалиции «Зеленые» получат портфель министра иностранных дел, то критический настрой к нашей стране будет проявляться и во внешней политике Германии. Особенно это касается лидера «Зеленых» Анналены Бербок», – убежден собеседник.

«С другой стороны, за годы правления Меркель много фактических прав и «активностей» переместилось из МИД в аппарат канцлера. Поэтому если главой МИД станет представитель другой партии, но в аппарате канцлера сохранятся заложенные Меркель тенденции, то линия поведения Берлина на российском направлении будет определяться канцлером и его командой. Это смягчит возможные проблемы», – заключил Кортунов.

В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным из более половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 24,1%, «Зеленые» набирают 14,8%.

Для ХДС/ХСС это самый низкий результат за всю историю. За Свободную демократическую партию проголосовали 11,5%, за «Альтернативу для Германии» – 10,3%. Партия «Левые» по партийным спискам не преодолела барьер в 5%.

При этом «Левые» с 4,9% голосов все же будут представлены в парламенте, так как получили три прямых мандата в избирательных округах – в Германии партии в таком случае предоставляются места в соответствии с полученными ею вторыми голосами (по партийным спискам).

Президент США Джо Байден с удивлением отреагировал на результат выборов в Германии, а американские СМИ предсказали ослабление лидерства Германии в Европе из-за слишком долгих переговоров по формированию нового правительства.

Немецкий политик Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что если «Зеленые» войдут в правительство Германии, они попытаются торпедировать «Северный поток – 2», но вряд ли добьются успеха.

В свою очередь кандидат в канцлеры ФРГ, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что следующее правительство должны сформировать социал-демократы с либералами и «Зелеными».

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что любая из наиболее вероятных коалиций в Бундестаге окажется благоприятной для Украины.

Напомним, в ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «зеленых» и либералов.

Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «следующий канцлер будет слабее Меркель, США будут смотреть на Германию так же снисходительно, как и на Францию, а «Зеленые» и либералы усложнят отношения между Берлином и Москвой».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, «какие власти Германии больше устроят Россию».