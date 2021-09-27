 

Путин поручил создать телевизионное шоу «Учитель года»

27.09.2021, 19:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ поручил правительству начиная с 2022 года создать телевизионное шоу «Учитель года» и предусмотреть его финансирование, информирует пресс-служба Кремля.

«Начиная с 2022 года: широкое информационное освещение Всероссийского конкурса «Учитель года России», в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета», – говорится на сайте Кремля.

Срок выполнения поручения – 1 июля 2022 года с промежуточным докладом до 30 декабря 2021 года.

Ранее Путин поручил правительству плотно работать со всеми фракциями в новой Госдуме.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / Опубликован ролик Елены Летучей с проверкой безопасности голосования

31.08 / Адвокат объяснил, что грозит школьницам за ложное обвинение пенсионера в изнасиловании

22.04 / Словакия следом за Чехией высылает трех российских дипломатов

01.03 / Тимошенко рассказала, благодаря чему стала выглядеть моложе

29.07 / Ученые объяснили, почему коронавирус стал более заразным

25.01 / Spiegel – «почувствовать себя жертвой» — современные технологии помогают в борьбе против домашнего насилия

18.09 / Гармаш считает ситуацию на Донбассе “гибридной аннексией”

14.07 / Блинкен, когда говорил о ключевых для Украины реформах, озвучил ожидания украинцев – Кент

16.07 / S&P подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном уровне

17.09 / Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика