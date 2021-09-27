Путин поручил создать телевизионное шоу «Учитель года»

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ поручил правительству начиная с 2022 года создать телевизионное шоу «Учитель года» и предусмотреть его финансирование, информирует пресс-служба Кремля.

«Начиная с 2022 года: широкое информационное освещение Всероссийского конкурса «Учитель года России», в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета», – говорится на сайте Кремля.

Срок выполнения поручения – 1 июля 2022 года с промежуточным докладом до 30 декабря 2021 года.

Ранее Путин поручил правительству плотно работать со всеми фракциями в новой Госдуме.