Дети не могли сдержать слез, когда увидели во что превратился дом их мамы

Недавно вышла новая серия популярной передачи Big House Clearout, после которой не только её герои, но и многие зрители ещё долго не смогут прийти в себя.

Главной героиней стала мать-одиночка с двумя несовершеннолетними детьми. Салли, а именно так зовут девушку, работает няней и совсем не успевает ухаживать за своим домом.

За год помещенье стало настоящей свалкой и казалось, что справится с подобным не сможет никто.

Кадры из видео © Channel 5

Даже команда профессионалов проекта были поражены увиденным. Для оказания клининг услуг потребовалось немало времени, но, как многие отметили, оно того стоило.

Кадры из видео © Channel 5

Специалисты выбросили больше половины вещей из поместья и преобразили каждую комнату. Когда показали результат проделанной работы всем членам семьи, дети просто не смогли сдержать слёз.

Кадры из видео © Channel 5

«Мы с братом не хотели возвращаться в это место. С ним связано много плохих воспоминаний. Но такое преображение – это возможно наш шанс начать всё заново»

Команда проекта проделали просто титаническую работу. Они в буквальном смысле вдохнули новую жизнь в каждую комнату. После выхода серии, многие заметили, что глаза матери-одиночки стали снова сиять.

Кадры из видео © Channel 5

«Я плакала на протяжении всей программы»

«Мне кажется, что команда проекта сделали Салли и её детям лучший подарок, который только можно себе представить»