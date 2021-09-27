Мнение: Обязательный “Яндекс”

Решением правительства РФ, с 1 января 2022-го года на все продаваемые в РФ электронные устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки, ПК) в обязательном порядке будет предустанавливаться:

1. Поисковая система от "Яндекс".

2. "Яндекс-браузер".

3. Антивирус Касперского.

4. Мой офис

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109270018?index=0&rangeSize=1 – текст указа

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