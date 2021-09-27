Мнение: Обязательный “Яндекс”
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Решением правительства РФ, с 1 января 2022-го года на все продаваемые в РФ электронные устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки, ПК) в обязательном порядке будет предустанавливаться:
1. Поисковая система от "Яндекс".
2. "Яндекс-браузер".
3. Антивирус Касперского.
4. Мой офис
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109270018?index=0&rangeSize=1 – текст указа
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Источник: Colonel Cassad
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