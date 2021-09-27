 

В Украине 97% госпитализированных с COVID-19 или подозрением на него не вакцинированы – Шмыгаль

27.09.2021, 18:58, Новости дня
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“На сегодня в стране 94 540 активных больных. Кроватей, занятых больными с COVID-19 и пациентами с подозрением на коронавирусную болезнь, – 16 706, причем только 3% коек заняты вакцинированными гражданами”, – сообщили в пресс-службе, ссылаясь на слова Шмыгаля.

В целом в стране для пациентов с COVID-19 предусмотрено 90 тыс. койко-мест, сейчас готовы 45 тыс., 97% из которых обеспечены кислородом.

“Еще столько же могут развернуть дополнительно в любой момент в случае необходимости”, – добавили в пресс-службе.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 27 сентября в стране подтвердили почти 2,4 млн случаев COVID-19, умерло 55,7 тыс. человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс. 23 сентября в Украине подтвердили более 9 тыс. новых случаев.

Министерство здравоохранения Украины ожидает пик заболеваемости COVID-19 в стране в ноябре, заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью “РБК-Украина”, которое вышло 27 сентября.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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