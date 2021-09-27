 

Транзит российского газа в Венгрию через Украину может остановиться, несмотря на контракт до 2024 года – оператор ГТС

27.09.2021, 18:58, Новости дня
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Об этом генеральный директор компании “Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил в Facebook 27 сентября, реагируя на новое соглашение между Россией и Венгрией по транзиту газа в обход Украины.

“Яркий пример политики Кремля в отношении Украины – как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, “Газпром” запускает газ через более длинные, но собственные транзитные газопроводы. Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину”, – написал он.

Макогон подчеркнул, что запуск газопровода “Северный поток – 2” создает критические риски для существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10158914789349081

Контекст:

Венгрия покрывала газовые потребности за счет России, получая его по трубопроводу через Украину. В последние годы Венгрия диверсифицировала газовый импорт, открыв трансграничные газопроводы-интерконнекторы с большинством соседних государств и обеспечив поставки от Royal Dutch Shell через порт для приема сжиженного газа в Хорватии, отметила “Немецкая волна”.

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода “Балканский поток”, по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с “Газпромом” о поставках российского газа на период до 2036 года. В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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