После покушения на Шефира охрану Зеленского не усиливали – Управление госохраны

В пресс-службе УГО сообщили, что усиленно президентов охраняют с 2014 года в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе, но после покушения на Шефира охрану не усиливали.

Согласно закону “О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц”, охраняет президента Управление госохраны. При этом других работников Офиса президента охраняет не Управление госохраны, а другие органы, отметили в УГО.

Количество автомобилей кортежа президента и охранников-спецназовцев в УГО не разглашают, поскольку это является государственной тайной.

Сам Шефир говорил, что ездит без охраны, но после покушения СБУ взяла под охрану Шефира и его семью.

24 сентября издание “Украинская правда” писало, что Зеленский усилил охрану и увеличил количество машин в кортеже.

В 2020 году “Схемы” выпустили сюжет “Короли дорог”, в котором рассказывалось о систематических нарушениях ПДД кортежем Зеленского. Журналисты, в частности, зафиксировали превышение скорости, пересечение двойной сплошной, поворот в неположенном месте, а также создание аварийной ситуации со стороны авто из кортежа. Офис президента отрицал эту информацию.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия. Политик не пострадал. Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это, по его словам, служебная машина студии “Квартал 95”. По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко говорил 23 сентября, что исполнитель покушения на Шефира стрелял по водителю, чтобы сделать машину неуправляемой и после этого добить всех, кто находится в машине.

МВД рассматривает три версии покушения: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что “ответ будет сильным”, и заявил, что считает самой вероятной версией покушения “реакцию на реальные изменения в государстве”.

—