 

Китай объявил криптовалютные операции незаконными, биржи начали блокировать китайских пользователей

27.09.2021, 18:58, Новости дня
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В Центральном банке заявили, что зарубежным биржам запрещено предоставлять услуги материковым инвесторам через интернет, и пообещали совместно искоренить “незаконную криптовалютную деятельность”.

Две крупнейшие мировые биржи Huobi Global и Binance прекратили регистрацию новых пользователей с материка, а аккаунты уже зарегистрированных пользователей заблокируют.

В понедельник, 27 сентября, произошло падение акций компаний, связанных с криптовалютой. Так, компания Huobi Tech объявила о падении на 23%. Финансово-технологическая компания OKG Technology Holdings Ltd, контрольный пакет акций которой принадлежит основателю криптобиржи OKcoin Сюй Минсин, потеряла 12%. TokenPocket, популярный криптовалютный кошелек, сообщил своим клиентам, что прекращает предоставление услуг пользователям из материкового Китая, которые рискуют нарушить политику Китая.

Контекст:

В мае 2021 года вице-премьер Китая Лю Хэ заявил, что правительство “ограничит добычу и торговлю биткоинами” с целью достижения финансовой стабильности. Китайские надзорные органы отмечали, что финансовые учреждения и платежные компании не должны участвовать в любых транзакциях, связанных с криптовалютой, сообщает Общественное.

Многие китайские криптобиржи закрылись или переместились в офшоры в 2017 году после того, как Китай, ранее крупнейший в мире центр обращения биткоинов, запретил платформам конвертировать платежные средства в криптовалюту и наоборот.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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