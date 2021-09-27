 

Кроссовер Nissan Juke с мотором на 700 л.с. продается за 20 млн рублей

27.09.2021, 18:48, Новости дня
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Состоялась презентация новой версии кроссовера Nissan Juke.

Данный автомобиль предложат в продаже ограниченным тиражом всего 5 экземпляров. Кроме того, разработкой уникального автомобиля занимались сотрудники брендов RML Group и Severn Valley Motorsport. В свою очередь, модель получила силовую установку от мощного спорткара Nissan GT-R. Под капотом установлен 3,8-литровый двигатель с мощностью 700 л.с.

Кроме того, первоначальный экземпляр от японской марки поступил в продажу по цене от 55 миллионов рублей, тогда как в настоящее время приобрести редкий экземпляр можно за 20 миллионов рублей. Пока никто не изъявил желание выбрать эксклюзивную версию кроссовера.



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