Кроссовер Nissan Juke с мотором на 700 л.с. продается за 20 млн рублей

Состоялась презентация новой версии кроссовера Nissan Juke.

Данный автомобиль предложат в продаже ограниченным тиражом всего 5 экземпляров. Кроме того, разработкой уникального автомобиля занимались сотрудники брендов RML Group и Severn Valley Motorsport. В свою очередь, модель получила силовую установку от мощного спорткара Nissan GT-R. Под капотом установлен 3,8-литровый двигатель с мощностью 700 л.с.

Кроме того, первоначальный экземпляр от японской марки поступил в продажу по цене от 55 миллионов рублей, тогда как в настоящее время приобрести редкий экземпляр можно за 20 миллионов рублей. Пока никто не изъявил желание выбрать эксклюзивную версию кроссовера.