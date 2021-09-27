 

Аналитик Фролов назвал профнепригодными политиков Европы

27.09.2021, 18:34, Разное
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Заявления, звучащие каждый день в Верховной раде Украины, не перестают шокировать. На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал энергетическим оружием против Европы экспорт российского газа.

По его мнению, действия “Газпрома” спровоцировали увеличение цен на голубое топливо для жителей Евросоюза. В России возмутились таким заявлением. Причину же роста цен они видят совсем в ином.

Более того, Фролов уверен, что европейский газовый рынок не может существовать без участия России.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ОСН заявил, что говоря о вине России в росте цен на газ, политики демонстрируют свою профнепригодность.

“Европейским избирателям необходимо сделать вывод о том, что избранные ими политики, которые в течение 12 лет формировали энергетическую стратегию региона, а также их последователи привели ситуацию к кризису и показали собственную профессиональную непригодность”, – заявил Фролов.

Что касается заявления Дениса Шмыгаля, эксперт считает его сформированным в рамках европейской информационной повестки.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Александр Лукашенко рассказал о создании на Украине военных баз НАТО.



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