Аналитик Фролов назвал профнепригодными политиков Европы

Заявления, звучащие каждый день в Верховной раде Украины, не перестают шокировать. На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал энергетическим оружием против Европы экспорт российского газа.

По его мнению, действия “Газпрома” спровоцировали увеличение цен на голубое топливо для жителей Евросоюза. В России возмутились таким заявлением. Причину же роста цен они видят совсем в ином.

Более того, Фролов уверен, что европейский газовый рынок не может существовать без участия России.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ОСН заявил, что говоря о вине России в росте цен на газ, политики демонстрируют свою профнепригодность.

“Европейским избирателям необходимо сделать вывод о том, что избранные ими политики, которые в течение 12 лет формировали энергетическую стратегию региона, а также их последователи привели ситуацию к кризису и показали собственную профессиональную непригодность”, – заявил Фролов.

Что касается заявления Дениса Шмыгаля, эксперт считает его сформированным в рамках европейской информационной повестки.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Александр Лукашенко рассказал о создании на Украине военных баз НАТО.