Алина Кабаева права: Ирина Слуцкая опубликовала свою позицию в Instagram

По мнению Слуцкой, не добившись крупных успехов в личном зачете, Утяшева вряд ли может рассуждать о художественной гимнастике столь же объективно, как и многократная чемпионка планеты.

“Ляйсан в отличие от Алины никогда не была суперзвездой в художественной гимнастике, – пишет знаменитая фигуристка на своей странице в инстаграме. – Ее высшее достижение – чемпионка мира в командном зачете. На Олимпийские игры она даже не отобралась и никогда в них не участвовала. А в многоборье она вообще никогда не была ни чемпионкой России, ни чемпионкой Европы, ни чемпионкой мира. Поэтому на одну доску почета с Кабаевой ее уже точно нельзя повесить. Это разные “весовые категории”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial)

Слуцкая считает, что всеми своими заслугами Утяшева обязана тренеру Ирине Винер-Усмановой.

“Вот это и есть реальность. И исходя из этой реальности надо было бы вести себя прилично. И не бояться встать на защиту своей семьи, своей страны”, –считает легенда российского спорта.

Дело здесь, в первую очередь, в общем возмущении из-за несправедливости и тревоги за сохранение духа олимпийского движения, убеждена Слуцкая.

“И в данном случае нужно было бы найти в себе силы, для того чтобы встать на защиту именно этих ценностей, а не вилять хвостом и не пытаться быть приятным человеком для всех во всех отношениях. Это и есть проявления силы. Как в спорте”, – резюмирует фигуристка.

Напомним, ранее Утяшева в “Инстаграме” прокомментировала победу израильской гимнастки Линой Ашрам. Справедливость судейского решения, лишившего Россию золота в лице сестер Авериных, до сих пор вызывает вопросы и у любителей художественной гимнастики, и у журналистов, и у самих спортсменов.

Позиция Утяшевой, которая работает телеведущей и сейчас довольно далека от мира больших достижений в художественной гимнастике, вызвала негативную реакцию специалистов этого вида спорта.

Двукратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Алина Кабаева напомнила Утяшевой, что та никогда в своей спортивной карьере не приносила стране золотых медалей в личном многоборье.

“Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева не имеет никакого права”, – считает Алина Кабаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alina Kabaeva (@alina_kabaeva_fan)

Между тем сама Кабаева пытается добиваться справедливости в судействе для наших спортсменов и продолжает активно поддерживать российских гимнасток Авериных, которым в Токио все объективно прочили медали, в том числе и золото, но судьи буквально отняли его у всего российского спорта.

Возможно, Ляйсан Утяшевой стоит более чутко прислушиваться к патриотическим настроениям в спортивной среде и мнениям авторитетных специалистов в художественной гимнастике.