 

Врач Илья Акинфиев рассказал о шансах заразиться инфекцией через упаковку продуктов

27.09.2021, 18:30, Разное
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Врач-инфекционист Илья Акинфиев пояснил о существующих шансах заразиться инфекцией через упаковку продуктов питания. Наибольшим риском является обычная консервированная еда.
Опасность консервы кроется не в самой банке, а в складе, на котором она хранилась. Если там заведутся мыши, то через их испражнения на банку попадают вредоносные бактерии, провоцирующие развитие кишечного иерсиниоза. Это заболевание провоцирует повышение температуры до 39 градусов и сопровождается интоксикацией организма с обезвоживанием. В случае заражения детей и стариков возможен летальный исход. Из-за этого банку, перед открытием, необходимо обработать, чтобы при открывании не занести опасную инфекцию внутрь. В самом консервированном продукте не могут развиваться вредные микроорганизмы, если не нарушена целостность тары.

Касательно других продуктов питания, то в этом случае, как отметил Илья Акинфиев, нет необходимости обрабатывать спиртовым раствором каждую упаковку. Наиболее опасной является сальмонелла, которая может остаться на упаковке, если её потрогает человек, который ранее дотрагивался до заражённой скорлупы. Даже в этом случае шанс заражения крайне низкий, так как концентрация вредных микроорганизмов будет недостаточной для естественного размножения. Несмотря на это, после посещения любых публичных мест и перед употреблением пищи, следует тщательно мыть руки.

Источник: www.m24.ru



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