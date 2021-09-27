Ксения Бородина продемонстрировала поклонникам синяки: “В трусах светиться не буду”

Популярная телеведущая Ксения Бородина разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram видеоролик, в котором продемонстрировала подписчикам многочисленные синяки на теле. Выяснилось, что данные повреждения стали результатом её тренировки.

Отправной точкой публикации стал тот факт, что красавица ведет подготовку к своему участию в телепроекте “Ледниковый период”, новый сезон которого стартует в эфире уже в начале октября. Облаченная в черный купальник закрытого типа, Ксения Бородина показала синяки на ногах и руках. В кадрах видео было заметно, что ведущая испытывает определенные болезненные ощущения, хотя сама она при этом старалась традиционно демонстрировать подобие оптимизма. “В трусах с утра светиться не буду, надела купальник. Решила вам показать последствия тренировочек, какие они бывают. Ощущение, что меня палками били!” – пояснила телезвезда.



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К слову, она упомянула, что долго не соглашалась на съемки в шоу, поскольку понимала, насколько участие в нем “адски тяжелый труд”. Впрочем, Бородина решила отыскать и положительные аспекты в таких непростых тренировках, заявив, что в ходе них основательно натренировала свои ноги.

Источник: www.instagram.com