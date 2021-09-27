Врачи рассказали, что делать при инфаркте

На портале PRO Город Чебоксары, пресс-служба Скорой помощи и медицины катастроф Чувашии напомнила россиянам об опасности инфаркта.

Инфаркт миокарда возникает из-за полной или частичной закупорки артерии, питающей сердце. Нарушение поступления крови к сердцу может привести к повреждению или даже гибели сердечной мышцы. Инфаркт миокарда несет угрозу жизни и здоровью человеку, поэтому важно знать признаки наступающего приступа и следовать правильному порядку действий.

Если человек почувствовал резкую боль в груди, которая отдает в лопатку, тяжесть в груди, одышку, потливость, панику – необходимо позвонить в скорую помощь по номеру «103». Рассказать диспетчеру о своих симптомах и выполнять указания врача. Важно не паниковать, открыть входную дверь и дожидаться приезда бригады медиков. Открыв окно, можно обеспечить приток свежего воздуха в помещение, если одежда стесняет дыхание, следует ее расстегнуть или снять.

В случае, если приступ инфаркта миокарда произошел с кем-то рядом и человек потерял сознание, у него отсутствует дыхание и не прощупывается пульс, важно действовать быстро и решительно. Необходимо выполнить 30 компрессий, то есть, нажатий на грудь, и двух вдохов.

Быстрая и правильная первая помощь до приезда медиков может спасти жизнь больному и увеличивает шансы на полное выздоровление.

Источник: pg21.ru