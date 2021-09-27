 

Астма не осложняет течение COVID-19 у детей

27.09.2021, 18:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

В начале пандемии астматиков включили в группу риска по COVID-19, но в дальнейшем оказалось, что это заболевание не увеличивает риск тяжести течения и смертности. Позже небольшое британское исследование показало снижение потребности в неотложной помощи и госпитализации на 90% у пациентов, которые применяют ингаляционный глюкокортикоид, используемого при астме и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Однако до настоящего времени наблюдения по заболеваемости COVID-19 у астматиков велись преимущественно среди взрослых пациентов. Специалисты из детской больницы Питтсбурга одни из первых собрали данные по тяжести течения и клинических исходам среди педиатрических пациентов до 21 года. Исследование случай-контроль еще не прошло экспертную оценку и опубликовано в виде препринта.

В когорту были включены три группы пациентов: 142 ребенка и подростка с COVID-19 и астмой, 1,1 тысячи детей с коронавирусом без основного заболевания, и 140 пациентов до 21 года с астмой, которые не были инфицированы. У некоторых детей был выявлен мультсистемный воспалительный синдром — редкое, но опасное осложнение после коронавируса.

Астма и COVID-19: что необходимо знать

Рассказываем, в чем опасность такого «союза» и как от него защититься 

Читать статью

Результаты показали, что вероятность попасть в больницу с COVID-19 у астматиков почти в четыре раза выше по сравнению с детьми без этого заболевания. Пациенты с астмой в основном были младше: средний возраст составлял 7 лет, в то время как у детей без астмы — 13 лет. Кроме того, у астматиков чаще наблюдались такие симптомы, как лихорадка, усталость, одышка, боль в груди и рвота.

Но есть и хорошие новости: во всех трех группах не было существенных различий в продолжительности госпитализации, вероятности осложнений и потребности в кислородной поддержке. 

Наблюдения также показали, что COVID-19, вероятно, не вызывает обострения астмы — у большинства детей не было никаких клинических проявлений заболеваний после заражения. Вместе с тем ученые отметили, что почти у каждого седьмого ребенка развилось обострение астмы незадолго до COVID-19, и именно такие дети чаще всего попадали больницу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.09 / Мнение: Итоги эксперимента

17.10 / Украинские поклонники раскритиковали Галкина за пародирование Зеленского

29.03 / Финита дольче вита

26.07 / Ингрид Олеринская, Надежда Сысоева, Самира Мустафаева и другие гости просмотра открытия Олимпиады в Токио

12.07 / Прием заявок на президентские гранты в сфере культуры продлится до 30 июля

03.02 / Xiaomi купила контрольный пакет акций крупнейшего разработчика ИИ CVITEK

27.02 / В Кировском районе Петербурге в результате ДТП пострадал один человек

26.08 / Мнение: Бог дизайна

23.10 / Сытный ужин: запеченный лосось под соусом терияки

25.05 / В Воронеже провели сложнейшую операцию младенцу с «зеркальными» органами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика