 

Массовые сбои в работе компьютеров произошли из-за обновления Windows 10

27.09.2021, 18:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОбновление Windows 10 в сентябре стало причиной сбоев работы компьютеров, информирует WindowsLatest.

Обновление под номером KB5005565 стало обязательным для установки. Оно повлекло ряд проблем – у одних пользователей перестали работать драйверы Bluetooth от Intel для беспроводных адаптеров Intel 720, другие жалуются на зависшие программы и вылеты приложений, передает РИА «Новости».

В Microsoft проблему признали, отмечается, что в компании разработано исправление для всех выявленных багов в Windows 10.

Запуск новой Windows 11 компанией Microsoft запланирован на 5 октября.

В 2020 году октябрьские обновления для компьютеров, работающих на Windows 10, принесли различные ошибки и баги, вплоть до полного краха системы.



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