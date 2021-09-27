Массовые сбои в работе компьютеров произошли из-за обновления Windows 10

Обновление Windows 10 в сентябре стало причиной сбоев работы компьютеров, информирует WindowsLatest.

Обновление под номером KB5005565 стало обязательным для установки. Оно повлекло ряд проблем – у одних пользователей перестали работать драйверы Bluetooth от Intel для беспроводных адаптеров Intel 720, другие жалуются на зависшие программы и вылеты приложений, передает РИА «Новости».

В Microsoft проблему признали, отмечается, что в компании разработано исправление для всех выявленных багов в Windows 10.

Запуск новой Windows 11 компанией Microsoft запланирован на 5 октября.

В 2020 году октябрьские обновления для компьютеров, работающих на Windows 10, принесли различные ошибки и баги, вплоть до полного краха системы.