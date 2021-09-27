Власти Москвы заявили об усилении контроля за соблюдением масочного режима

В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общественного питания, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведется с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно»,– отметил Немерюк, передает ТАСС.

Он добавил, что за нарушения мер профилактики новой коронавирусной инфекции предусмотрен штраф до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что, Роспотребнадзор не считает возможным отменить масочный режим даже на фоне хороших темпов вакцинации. Кроме того, первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что отменять масочный режим в РФ «сейчас точно не стоит».

Напомним, в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость коронавирусом в РФ этой осенью будет ниже, чем год назад.