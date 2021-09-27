Мария Бутина намерена бороться в Думе за полное изъятие оружия у населения

Основной целью депутатской работы Марии Бутиной станет продвижение закона о полном запрете гражданского оборота огнестрельного оружия и изъятии его у населения.

Мария Бутина стала депутатом Госдумы по списку «Единой России» в Кировской области. Единственный мандат, полученный в этом региона единороссами, ей уступил губернатор Игорь Васильев, отказавшийся менять своё кресло на место в парламенте. Ранее Мария отбывала срок в американской тюрьме за незаконную лоббистскую деятельность. Сотрудничество со следствием принесло ей досрочное освобождение и возвращение на родину. Став депутатом, Бутина займётся профилактикой школьных расстрелов, продвигая запрет на гражданское оружие.

«Я знаю, что в Госдуме и Совете Федерации мощное «оружейное» лобби. Любимое занятие многих депутатов и чиновников – охота, и потому они сделают всё, чтобы не допустить запрета на оружие. Но представьте – сейчас любой гражданин может прийти в Росгвардию и получить разрешение на мощный дробовик, из которого можно убивать не только животных, но и людей! Это неприемлемо! Всё оружие должно быть изъято!» – говорит депутат.

Чтобы ускорить продвижение закона, Бутина готова пойти на компромисс – депутатам всех уровней, кроме муниципального, госслужащим и крупным предпринимателям оружие всё же разрешить, а простым людям – запретить. Притом, если у гражданина ружьё уже есть, он должен будет сдать его, оплатив утилизацию.

Утилизации не будут подлежать только редкие, коллекционные образцы. Их безвозмездно передадут тем, кто сохранит право на оружие.

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