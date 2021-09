Евросоюз уже готовит пятый пакет санкций против Беларуси – журналист

По его информации, пакет будет отражать миграционное давление на границах Литвы, Латвии и Польши.

“Работа над пятым пакетом санкций в отношении Беларуси началась, но, как всегда, требует времени. Может быть готов к концу октября”, – говорится в сообщении.

the work on the fifth package of sanctions on #Belarus has started but it takes time as always. will reflect the migratory pressure on the borders of #Lithuania, #Latvia and #Poland. might be ready towards the end of October

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 27, 2021

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Контекст:

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций. В феврале санкции против “граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии”, ввели США и Великобритания.

21 июня ЕС ввел четвертый пакет санкций против Беларуси. В него вошли 78 физлиц и восемь компаний. По мнению авторов санкционного списка, семеро из внесенных в перечень физлиц ответственны за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, а остальные открыто поддерживают Лукашенко или прямо получают выгоду от действий белорусских властей. В список попал и российский бизнесмен и друг Лукашенко Михаил Гуцериев.

Помимо ЕС, 21 июня новые санкции против Беларуси ввели США, Великобритания и Канада. В списках – руководители силовых структур, члены Центризбиркома, чиновники министерства транспорта и другие.

—