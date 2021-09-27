 

Два дня в пятизвездочном отеле. В “Слуге народа” озвучили место и сроки проведения “Большой фракции”

27.09.2021, 18:04, Новости дня
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Об этом в партии сообщили 27 сентября, пишет “Укринформ”.

На территории отеля будет работать медиацентр, там будут проходить брифинги руководства партии, нардепов и приглашенных гостей. Аккредитованных журналистов будут пропускать по COVID-сертификатам о вакцинации или наличии отрицательного ПЦР-теста.

Как отмечает PavlovskyNews, в первый день заседание фракции будет проходить с 15.00 до 19.00, во второй – с 10.00 до вечера.

По информации Telegram-канала, вечером 2 октября состоится гала-концерт. PavlovskyNews пишет, что в “Слуге народа” обещали, что нардепы сами будут отплачивать проживание в отеле.

Контекст:

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила 21 сентября, что Зеленский планирует провести встречу с нардепами от фракции “Слуга народа” в Трускавце Львовской области. Издание отмечало, что на встрече “будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях”.

Спикер фракции Юлия Палийчук подтвердила эту информацию. “Это будет не партийный съезд, не обучение нардепов, а рабочее совещание”, – подчеркнула она. Спикер добавила, что место, где состоится встреча, еще определяют, но, возможно, это будет “одна из областей на западе Украины”.

Глава партии, первый замглавы парламентской фракции “Слуга народа” Александр Корниенко назвал мероприятие “Большой фракцией”, где нардепам расскажут о плане трансформации страны, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США в начале сентября.

В заседании, кроме Зеленского, могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщал Корниенко.

В конце июля – начале августа 2019 года в пятизвездочном отеле Rixos в Трускавце проходило обучение новоизбранных нардепов от “Слуги народа”. На тренинг приезжало 246 человек. С нардепами также общался Зеленский. Тренинг в Трускавце стоил партии 11,2 млн грн.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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