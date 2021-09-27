 

В Украине от COVID-19 привились уже более 70% педагогов – Шмыгаль

27.09.2021, 18:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Желательно, чтобы было вакцинировано двумя дозами 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти. Например, в Министерстве обороны прививки двумя дозами уже получили 84% работников, в Министерстве внутренних дел – 68%. Глава государства назвал это хорошими показателями”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что “аналогичных показателей” хотят достичь и среди педагогов.

“Педагоги активно прививаются. Уже более 70% работников учебных заведений получили прививки”, – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 27 сентября в стране первую дозу вакцины получили 6,8 млн человек, а 5,5 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

С 23 сентября в Украине был введен “желтый” уровень эпидемической опасности по всей территории страны.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.03 / США захлестнула волна жестоких нападений на азиатов

08.01 / Фукуяма – пандемия приведёт к дальнейшему подъёму Китая

11.11 / Суд арестовал солдата-срочника за убийство на аэродроме под Воронежем

12.07 / В Интернете представили первые рендеры кросс-седана Hyundai Sonata

24.12 / Трамп наложил вето на оборонный бюджет США

21.05 / Вышли новые системы жидкостного охлаждения Arctic

06.02 / В РФ собрались прививать от аллергии на кошек

15.01 / Беременная жена Павлика рассказала, когда планирует сыграть свадьбу для друзей и близких

21.08 / Названы победители конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя педагогическая инициатива»

22.09 / “100% поджог”. Шабунин сообщил результаты экспертизы пожара в его доме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика