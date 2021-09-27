 

“Как же красиво”, “Внимание привлечь удалось”. Анита Луценко оголилась с призывом вовремя проходить обследование груди

27.09.2021, 18:04, Новости дня
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“Сегодня, я привлекаю внимание к своей груди, для того, чтоб все женщины обратили внимание на свою грудь. Увидела? Запишись на УЗИ или обследование”, – написала Луценко. 

Она призвала подписчиц своевременно проходить обследование груди для профилактики рака молочной железы. 

“Внимание привлечь удалось – фотка классная”, – отреагировали фолловеры.

“Как же красиво”, – оценили фото подписчики.

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Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)

Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте “Зважені та щасливі”. В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2016 году Луценко сообщила, что родила дочь Мию. Отец ребенка – гражданский супруг спортсменки, мастер цигун Александр Лозовцов. По словам Луценко, он избегает публичности. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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